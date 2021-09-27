На Камчатке начали проверку по факту жесткой посадки вертолета

В Камчатском крае следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Sud-Aviation Gazelle в Елизовском районе, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, в понедельник около десяти утра воздушное судно выполняло облет вулканов Вилючинский, Жупановский и Карымский. Завершив работу, пилот с воздуха выбрал площадку в 23-х километрах от автодороги Елизово - Паратунка и начал приземление.

"При выключении двигателей, на выбеге винта, вертолет стал проваливаться правой лыжей в грунт. Пилот поднял шаг винта для удержания вертолета, однако его стало закручивать, в результате чего произошло опрокидывание на правый бок", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, местность в том районе болотистая и совсем не подходящая для посадки воздушного судна. На борту вертолета находился один пилот, он не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.