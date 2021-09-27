Прокуратура проконтролирует поиски пропавших в Приморье туристок

Прокуроры возьмут на контроль поиски трех женщин, исчезнувших в районе горы Фалаза, сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

Как ранее писала "РГ", спасатели выдвинулись на поиски женщин, которые 25 сентября самостоятельно отправились в туристический поход на гору Фалаза и пропали.

"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, ход и результаты которых поставлены Большекаменской межрайонной прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что Фалаза - одна из красивейших гор Приморья, расположенная близ села Анисимовка, куда несложно добраться из Владивостока и других городов края. Ее высота составляет 1279 метров.