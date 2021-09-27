В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины

В Шкотовском районе Приморья в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю от сотрудников полиции в понедельник, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, 25 сентября они отправились в туристический поход и пропали. На поиски отправились сотрудники МЧС и сотрудники полиции.

Фалаза - одна из красивейших гор Приморья, расположенная к тому же близ села Анисимовка, куда не сложно добраться из Владивостока и других городов края. Считается подходящей для восхождения новичков. Ее высота 1279 метров.