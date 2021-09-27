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27.09.2021 20:57
Рубрика: Экономика

Экономику поднимает малый бизнес

Российским предпринимателям есть чему научиться у китайских коллег
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 221(8572)
Перспективы развития российского малого и среднего бизнеса стали одной из важных тем для обсуждения на Восточном экономическом форуме (Владивосток, 2-4 сентября 2021 г.).
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин: У наших китайских коллег богатый опыт, но и нам есть чем поделиться. Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" в рамках Восточного экономического форума-2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Владивосток, Россия. Фото: Александр Щербак / фотохост-агентство ТАСС Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин: У наших китайских коллег богатый опыт, но и нам есть чем поделиться. Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" в рамках Восточного экономического форума-2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Владивосток, Россия. Фото: Александр Щербак / фотохост-агентство ТАСС
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин: У наших китайских коллег богатый опыт, но и нам есть чем поделиться. Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" в рамках Восточного экономического форума-2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Владивосток, Россия. Фото: Александр Щербак / фотохост-агентство ТАСС

О том, каковы региональные особенности жизни МСБ Дальнего Востока и как на его фоне чувствует себя малый бизнес в соседнем Китае, "ДК" рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Фото: РИА Новости
Ключевые заявления Восточного экономического форума

Сергей Николаевич, как, на ваш взгляд, в современных условиях чувствует себя МСБ Дальнего Востока? Какова количественная и качественная динамика в этом сегменте: рост, снижение?

Сергей Катырин: Самочувствие МСБ на Дальнем Востоке трудно назвать отличным. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) составляет всего 21 процент. К сожалению, это значительно ниже, чем в соседнем Китае. В ДФО небольшая доля населения вовлечена в предпринимательство: насчитывается около 115 тысяч предприятий и 180,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Причем динамика этих показателей за последние годы в целом по ДФО отрицательная.

Почему же так происходит?

Сергей Катырин: С одной стороны, Дальний Восток - это мощная ресурсная кладовая страны, здесь сосредоточено около 40 процентов природных ресурсов РФ. У региона большой туристический потенциал, имеются перспективы по развитию IT-индустрии, прежде всего на базе ДВО РАН и ДВФУ. Но с другой стороны, этот федеральный округ отдален от центральной части страны, существуют проблемы с коммуникацией, следовательно, и с конкурентоспособностью местных товаров. На Дальнем Востоке проживает немногим более 8 миллионов человек, то есть внутренний потребительский рынок ограничен. К тому же нужно учитывать структуру ВРП региона. В нем около 25 процентов приходится на логистику, около 20 процентов - на торговлю. Производство и сельское хозяйство не являются локомотивами экономики региона. Иными словами, МСБ ДФО вынужден приспосабливаться к экономическим реалиям, а еще учитывать близость Азиатско-Тихоокеанского региона. Росстат проводит ежемесячные опросы бизнеса, чтобы определить факторы, в наибольшей степени тормозящие деловую активность. В последние месяцы предприниматели на Дальнем Востоке отметили такие проблемы, как недостаточный внутренний спрос, высокая налоговая нагрузка, неопределенность экономической ситуации, недостаток финансовых ресурсов, в том числе долгосрочных, для развития новых направлений своей деятельности.

Фото: Хоу Цинбинь / для China Daily
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Дальневосточный округ граничит с Китаем. Какие меры по поддержке бизнеса, действующие у соседей, разумно взять властям региона на заметку?

Сергей Катырин: Стратегия поддержки МСБ в Китае во многом схожа с мерами поддержки в России, но есть ряд моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Важные меры - снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, упрощение бюрократических процедур, пролонгация сроков погашения кредитов, предоставление отсрочки по выплатам процентов, снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций, выдача новых ссуд предприятиям, которые имеют перспективы развития. Некоторым отраслям, в основном связанным с производством медицинских товаров и оборудования, оказывается дополнительная поддержка, в частности происходит ускоренный возврат НДС, снижаются транспортные тарифы.

Думаю, нам стоит взять на вооружение практику таможенного оформления. Сегодня Китай создает межведомственные агентства по содействию внешнеторговым предприятиям с участием представителей руководства провинций, таможенных органов, пограничной инспекции, департаментов торговли, финансов, регулирования цен. Основная цель таких агентств - снижение административных (таможенных) барьеров, развитие цифровизации таможенного оформления.

Слышала, что там преимуществом поддержки пользуются инновационные компании?

Сергей Катырин: Да, отдельного внимания заслуживают меры по поддержке предприятий, занимающихся разработкой ключевых технологических исследований, по увеличению доли МСБ, выполняющих задачи НИОКР. В Китае успешно развиваются "специализированные и специальные новые" малые и средние инновационные предприятия с годовым операционным доходом более 10 миллионов юаней и ежегодными инвестициями в НИОКР не менее 1,5 процента. К примеру, в провинции Цзилинь в ближайшие пять лет планируется выделить не менее 100 миллионов юаней для специальных фондов развития таких малых и средних предприятий провинциального уровня.

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Еще одно перспективное направление - зоны свободной торговли (ЗСТ) и бондовые зоны. Это один из наиболее эффективных инструментов взаимодействия КНР с зарубежными партнерами, предлагающий иностранному капиталу налоговые преференции, упрощенные процедуры таможенного оформления и инвестиций, расширенный доступ к отдельным секторам. Интересный факт - площадь всех ЗСТ составляет менее 0,4 процента площади КНР, но при этом на них приходится почти 17 процентов привлеченных в страну иностранных инвестиций и 13,5 процента оборота внешней торговли.
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А как развивается приграничное сотрудничество двух стран?

Сергей Катырин: Если говорить о приграничном сотрудничестве Китая с Россией, то особую роль играет созданная в 2019 году Зона свободной торговли в провинции Хэйлунцзян. Китайские коллеги активно работают над упрощением административных процедур для бизнеса. К примеру, российские граждане могут в онлайн-режиме зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в городе Хэйхэ с территории России.

У наших китайских коллег богатый опыт, но и нам есть чем поделиться. Восточный экономический форум как раз ставит задачу привлечения инвестиций в нашу страну, получения обратной связи от бизнеса.

Прямая речь

Сергей Катырин:

По итогам прошлого года на регионы Дальнего Востока пришлось чуть менее восьми процентов всего объема инвестиций в основной капитал. Учитывая, что свыше 30 процентов - в Центральном федеральном округе, то это среднее значение по стране. Практически все финансы сосредоточены в центре, как и крупные инвестпроекты.

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