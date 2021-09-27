Спасатели завершили работы на месте падения Ан-26 под Хабаровском

Новости

Создатели "Бетувакса" планируют объединить вакцины от гриппа и ковида 18:28
Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Думе защиту семьи и детей 18:21
Захарова назвала обращение Киева к Еврокомиссии по поводу газа "завистью" 18:20
Минтруд пропишет условия начисления компенсаций за детсад 18:14
На белгородском агрохолдинге зафиксирована вспышка АЧС 18:02
Более 7 млн доз второго компонента "Спутник V" доставлены за рубеж 18:00
Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах 17:47
Разработчики сообщили, когда может стать доступна вакцина "Бетувакс" 17:42
В "Артеке" рассказали о новом уникальном лагере "Солнечный" 17:02
В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья 16:58
Путин дал гражданство автору книги "Научиться любить Россию" 16:54
Мосгорсуд оставил бизнесмена Виктора Батурина под стражей 16:51
Песков: Путин и Лукашенко обсуждали тему расширения НАТО на Украину 16:30
Власти Москвы составили антирейтинг нарушителей ПДД 16:13
Россиянин погиб в Испании, спасая тонущую подругу 16:11
Путин призвал улучшить стратегическое планирование 16:04
Силы НАТО прибыли на границу Сербии и Косово 16:03
Врачи заявили о новом "московском" типе ожирения 16:02
"Газпром" и Венгрия подписали долгосрочный контракт на поставку газа 15:51
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем 15:50
На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме 15:50
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами 15:39
Известная поп-певица идет в президенты Болгарии 15:30
Посол РФ в ФРГ: Россия готова работать с любым правительством Германии 15:27
Таиланд с 1 октября сократит карантин для привитых от COVID-19 туристов 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему в России растет популярность готовых блюд
Почему в России растет популярность готовых блюд
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 17:34
Рубрика: Происшествия

Спасатели завершили работы на месте падения Ан-26 под Хабаровском

Текст: Тимофей Борисов
В Хабаровском крае полностью завершены поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26. Спасатели МЧС несколько дней работали на вершине сопки, облегчая проведение следственных действий сотрудникам СКР.

"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Спасатели оказали помощь оперативно-следственной группе, провели разбор конструкций самолета, распиловку деревьев для обеспечения доступа к необходимым деталям и предметам для дальнейших следственных мероприятий", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском выплатят по 1 млн

Найти пропавший самолет оказалось задачей не из легких. Были известны лишь квадрат, в котором оборвалась связь, и примерное местонахождение разбившегося воздушного судна. Как известно, на борту самолета находились шесть членов экипажа, все они погибли, а сам Ан-26 летел не регулярным рейсом, а техническим. Это означало, что он летел не по хорошо известному маршруту и мог потерпеть крушение, где угодно. В задачу экипажа входила проверка "наземных средств радиотехнического обеспечения полетов". К тому же сам экипаж этого технического рейса был не из местных пилотов. И единственное, что изначально было ясно спасателям, так это то, что поиски будут трудными.

Так и вышло. Место крушения сначала обнаружили с помощью воздушной разведки в 38 километрах от Хабаровска в труднодоступном месте, где полностью отсутствовали дороги и не было возможности приземлиться на вертолете. Добираться до места падения спасателям и следователям пришлось несколько часов. На месте крушения самолета определили местонахождение черных ящиков, найдены останки экипажа и проведен осмотр места происшествия.

Сейчас в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжает функционировать оперативный штаб. С обратившимися родственниками работают психологи МЧС, оказывая им необходимую психологическую помощь и информационную поддержку.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Столичные власти усилят контроль за масочным режимом в кафе и магазинах
Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде