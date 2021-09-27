Спасатели завершили работы на месте падения Ан-26 под Хабаровском

В Хабаровском крае полностью завершены поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26. Спасатели МЧС несколько дней работали на вершине сопки, облегчая проведение следственных действий сотрудникам СКР.

"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике. Спасатели оказали помощь оперативно-следственной группе, провели разбор конструкций самолета, распиловку деревьев для обеспечения доступа к необходимым деталям и предметам для дальнейших следственных мероприятий", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Найти пропавший самолет оказалось задачей не из легких. Были известны лишь квадрат, в котором оборвалась связь, и примерное местонахождение разбившегося воздушного судна. Как известно, на борту самолета находились шесть членов экипажа, все они погибли, а сам Ан-26 летел не регулярным рейсом, а техническим. Это означало, что он летел не по хорошо известному маршруту и мог потерпеть крушение, где угодно. В задачу экипажа входила проверка "наземных средств радиотехнического обеспечения полетов". К тому же сам экипаж этого технического рейса был не из местных пилотов. И единственное, что изначально было ясно спасателям, так это то, что поиски будут трудными.

Так и вышло. Место крушения сначала обнаружили с помощью воздушной разведки в 38 километрах от Хабаровска в труднодоступном месте, где полностью отсутствовали дороги и не было возможности приземлиться на вертолете. Добираться до места падения спасателям и следователям пришлось несколько часов. На месте крушения самолета определили местонахождение черных ящиков, найдены останки экипажа и проведен осмотр места происшествия.

Сейчас в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжает функционировать оперативный штаб. С обратившимися родственниками работают психологи МЧС, оказывая им необходимую психологическую помощь и информационную поддержку.