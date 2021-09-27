В Хабаровском крае локализовали лесной пожар, угрожавший поселку

В окрестностях поселка Горный Солнечного района региональная лесная охрана локализовала природный пожар, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Возгорание в трех километрах от населенного пункта наземный патруль лесной охраны обнаружил еще 25 сентября.

- Первоначальная площадь пожара составляла три гектара. Рельеф там горный, с уклоном более 20 градусов. Тушение осложнялось ветром, - рассказал председатель краевого комитета лесного хозяйства Вадим Сабуров.

С огнем боролись 19 человек и техника, включая два бульдозера. 27 сентября пожар, распространившийся на 25 гектаров, был локализован. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На тушении продолжают работу 24 сотрудника лесной охраны. Планируется перебросить туда еще 16 парашютистов-десантников.