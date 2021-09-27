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27.09.2021 06:47
Рубрика: Общество

В Приморье тигр загнал грибников на дерево

Текст: Анна Бондаренко

У села Соколовка в Лазовском районе Приморья грибники встретили амурского тигра и спаслись от него, забравшись на дерево, пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Лазовского муниципального округа Юрия Мосальского.

"Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево", - сказал собеседник агентства, отметив, что этот тигр - "неконфликтный". - Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр "Амурский тигр". Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра - на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия", - отметил он.

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По словам Мосальского, случаев нападения диких зверей на людей в последнее время в округе не было.

Ранее в Instagram появилось видео, снятое с дерева. Фоном слышно рычание тигра, потом хищник мелькает в кустах, а через некоторое время прыжками удаляется.

В подписи к ролику поясняется, что грибники отошли от села всего на километр, а на деревьях просидели около 40 минут.

По данным Центра "Амурский тигр", на сегодняшний день популяция амурского тигра на территории России насчитывает более 600 особей: около 480-500 тигров обитает в Приморье, 100-120 - в Хабаровском крае, около - 20 в Еврейской автономной области и как минимум три тигра - в Амурской области.

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