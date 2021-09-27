В ЕАО на дне озера обнаружили машину с утонувшим рыбаком

Житель Биробиджана утонул в озере, отправившись на рыбалку с другом. Спасатели обнаружили мужчину в салоне ушедшего под воду автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники которого работали на месте происшествия, рыбак отправился на озеро вместе с товарищем. Мужчины остались там с ночевкой. На утро один из них увидел, что машины на месте нет, а в воде плавают вещи друга.

Водолазам поисково-спасательного отряда пришлось совершить пять спусков, чтобы обнаружить автомобиль. Он находился на глубине четырех метров. Машину с погибшим мужчиной в салоне вытащили из воды, привязав веревками к КАМАЗу.