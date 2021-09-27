Жителя Магадана отправили в колонию за истязание сына

Магаданцу вынесли приговор за истязание маленького сына, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в феврале этого года 23-летний мужчина, приревновав свою жену, решил выместить злость на их общем ребенке и жестоко избил месячного малыша. В течение трех месяцев он продолжал систематически истязать мальчика, "причиняя ему телесные повреждения", говорится в сообщении надзорного ведомства.

По решению суда обвиняемый отправится в колонию строгого режима на четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.