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27.09.2021 08:04
Рубрика: Власть

Центр управления РБ победил в конкурсе IT-проектов

Текст: Гульназ Данилова
Проект "Центр управления Республики Башкортостан" стал победителем в номинации "Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения" на IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации, финал которого проходил на форуме "ПРОФ-IT.2021".

Второе и третье места заняли проекты "Ситуационный центр управления здравоохранением Красноярского края" и "Центр мониторинга готовности органов государственной власти Ростовской области к цифровой трансформации".

Всего на конкурс в этом году была подана 251 заявка. В финал вышли 50 проектов.

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