Центр управления РБ победил в конкурсе IT-проектов

Проект "Центр управления Республики Башкортостан" стал победителем в номинации "Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения" на IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации, финал которого проходил на форуме "ПРОФ-IT.2021".

Второе и третье места заняли проекты "Ситуационный центр управления здравоохранением Красноярского края" и "Центр мониторинга готовности органов государственной власти Ростовской области к цифровой трансформации". Всего на конкурс в этом году была подана 251 заявка. В финал вышли 50 проектов. Башкирия - в лидерах по реализации нацпроекта "Производительность труда"