Два человека пострадали при взрыве газа в Пензенской области

Вечером 26 сентября в двухэтажном доме в городе Сердобск Пензенской области произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 20.30 поступило сообщение о пожаре по улице Ленина, 247. Загорелся двухэтажный дом. В трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. В квартире выбило стекла, сам дом не пострадал. В результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина 1957 и 1954 годов рождения.

Было спасено пять человек. По факту ЧП проводится проверка.