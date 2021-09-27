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27.09.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в Пензенской области

Текст: Алексей Юхтанов (Пенза)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пензенской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пензенской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пензенской области

Вечером 26 сентября в двухэтажном доме в городе Сердобск Пензенской области произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, в 20.30 поступило сообщение о пожаре по улице Ленина, 247. Загорелся двухэтажный дом. В трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. В квартире выбило стекла, сам дом не пострадал. В результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина 1957 и 1954 годов рождения.

Было спасено пять человек. По факту ЧП проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Взрывы газа в домах

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