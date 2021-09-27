ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Уголовное дело о подготовке к теракту возбуждено в Башкирии. Подозреваемые - пять уфимцев в возрасте от 17 до 20 лет. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, главным организатором был 19-летний подозреваемый, который вовлек четверых уфимцев в незаконную деятельность по подготовке к совершению терактов в отношении органов госвласти и правоохранительных структур. По версии следствия, юноша распространял среди сообщников идеи неонацизма, а также организовывал их обучение обращению с оружием, изготовлению самодельных взрывчатых смесей и веществ, знакомил их со специализированной литературой по тактике боевых действий - готовил к террористической деятельности. Также сообщается, что 19-летний подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство.

Но осуществить задуманное подозреваемым не удалось: в сентябре 2021 их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Во время обыска по местам жительства задержанных и в специально оборудованном тайнике на заброшенной стройке оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструкцию его изготовления, а также девять единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другую нацистскую атрибутику.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Приготовление к совершению террористического акта", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств".

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.