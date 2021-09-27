Новости

ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже 10:51
Володин: Попытки вмешательства в дела России будут постоянными 10:37
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года 10:34
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии 10:30
Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке 10:23
Жителей Воронежа будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте 10:21
В Перми возобновил работу вуз, где произошла стрельба 10:18
Вучич: Если НАТО не отреагирует на ситуацию в Косово, это сделает Сербия 10:09
Новые средства преодоления минных полей создали в России 09:51
Крым с начала года посетили более восьми миллионов туристов 09:45
На Камчатке нашли тела пятерых погибших при крушении Ка-27 09:39
Умер киновед Кирилл Разлогов 09:36
Названы самые недорогие варианты для путешествий по России в октябре 09:35
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19 09:20
На Камчатке начали проверку по факту жесткой посадки вертолета 09:08
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года 08:58
В понедельник в Москве будет плюс 11 градусов и небольшие дожди 07:49
Видео: В Приморье тигр загнал грибников на дерево 06:47
В Германии объявлены предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 10:30
Рубрика: Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Уголовное дело о подготовке к теракту возбуждено в Башкирии. Подозреваемые - пять уфимцев в возрасте от 17 до 20 лет. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.
ФСБ задержала четырех сторонников ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

По версии следствия, главным организатором был 19-летний подозреваемый, который вовлек четверых уфимцев в незаконную деятельность по подготовке к совершению терактов в отношении органов госвласти и правоохранительных структур. По версии следствия, юноша распространял среди сообщников идеи неонацизма, а также организовывал их обучение обращению с оружием, изготовлению самодельных взрывчатых смесей и веществ, знакомил их со специализированной литературой по тактике боевых действий - готовил к террористической деятельности. Также сообщается, что 19-летний подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство.

Но осуществить задуманное подозреваемым не удалось: в сентябре 2021 их задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Во время обыска по местам жительства задержанных и в специально оборудованном тайнике на заброшенной стройке оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструкцию его изготовления, а также девять единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другую нацистскую атрибутику.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Приготовление к совершению террористического акта", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств".

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Видео

Главное сегодня

Почти половина россиян выразила готовность переехать в новые города Сибири
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
Умер киновед Кирилл Разлогов
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде