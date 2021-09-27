Опубликовано видео задержания в Уфе неонацистов, готовивших теракты

ФСБ задержала в Уфе пятерых жителей 2001-2003 годов рождения, которые готовили теракт с помощью самодельных взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов.

Все молодые люди входили в неонацистскую группировку.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, было обнаружено сотрудниками ФСБ в тайнике в заброшенном здании. На кадрах оперативного видео показано, как по адресам проживания молодых людей было изъято большое количество холодного оружия: охотничьи ножи, тесаки и топоры, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также националистическая атрибутика, включая портреты главарей Третьего рейха и украинского националиста Степана Бандеры.

На кадрах оперативного видео также показано разминирование саперами ФСБ взрывного устройства, которое было спрятано в пакете под фундаментом одного из заброшенных гаражей.

Как отметили в ЦОС ФСБ, всем подозреваемым членам неонацистской группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России возбудил сразу несколько уголовных дел по статьям УК РФ о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.