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27.09.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания в Уфе неонацистов, готовивших теракты

Текст: Иван Егоров
ФСБ задержала в Уфе пятерых жителей 2001-2003 годов рождения, которые готовили теракт с помощью самодельных взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов.

Все молодые люди входили в неонацистскую группировку.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, самодельное взрывное устройство, готовое к применению, было обнаружено сотрудниками ФСБ в тайнике в заброшенном здании. На кадрах оперативного видео показано, как по адресам проживания молодых людей было изъято большое количество холодного оружия: охотничьи ножи, тесаки и топоры, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также националистическая атрибутика, включая портреты главарей Третьего рейха и украинского националиста Степана Бандеры.

На кадрах оперативного видео также показано разминирование саперами ФСБ взрывного устройства, которое было спрятано в пакете под фундаментом одного из заброшенных гаражей.

Как отметили в ЦОС ФСБ, всем подозреваемым членам неонацистской группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет России возбудил сразу несколько уголовных дел по статьям УК РФ о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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