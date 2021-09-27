Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов

Пока преждевременно давать оценки законопроекту о региональной власти, сказал журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но есть мнение по наименованию должности президента - главы Татарстана: президент в стране один, но есть региональная специфика.

"Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы было все упорядочено", - пояснил Песков. "Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но есть специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами - президент с пониманием к ней относится", - сказал он про Татарстан.

"С другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможны перспективы того, чтобы это было приведено к единому знаменателю", - заключил Песков.