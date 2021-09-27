Под Ульяновском раскопали скелеты двух ихтиозавров неизвестного вида

На территории геопарка "Ундория" под Ульяновском сотрудники палеонтологического музея обнаружили скелеты сразу двух ихтиозавров. Уже сейчас можно сказать, что оба животных относятся к неизвестному науке виду, сообщил директор Ундоровского палеонтологического музея Илья Стеньшин.

Обнаружили уникальные останки под занавес полевого сезона. Кроме того, месяц понадобился для извлечения из грунта окаменевших костей и доставки их в музей. В настоящее время научные сотрудники приступили к препарированию доставленных сюда останков. Интересно, что за этой работой можно понаблюдать, поскольку все происходит в "Лаборатории за стеклом". Так что сотрудники иногда сами становятся экспонатами.

- Находка, как обычно, была сделана случайно, в толще глины раннемелового возраста (130 миллионов лет) виднелось несколько крупных костей. При дальнейшем вскрытии породы обнажались все новые, и новые кости и для продолжения их извлечения потребовалось проводить немалое вскрытие берегового склона. Глина, при своей достаточной плотности, содержала грунтовые воды и это сильно осложняло работу, - рассказывает Илья.

Непосредственно тот слой, в котором залегали окаменелости, раскапывали ювелирно, ножом, шпателем и кисточкой. Кости оказались очень хрупкими, поэтому любое неверное движение приводило к их мгновенному разрушению. Приходилось пользоваться пропиткой прямо на месте раскопок. Было вскрыто несколько десятков кубометров глины, израсходовано около 100 килограммов строительного гипса, не одна катушка армирующей ленты и проволоки для укрепления и создания монолитов.

По словам сотрудников музея, уникальность находки состоит не только в том, что в одном месте обнаружили сразу два скелета рептилий, а что они относятся к ранее не известному не только в России, но, возможно, и мировой науке виду ихтиозавров. Такие выводы можно сделать на этапе предварительного знакомства с находкой. Более точные заключения будут известны после завершения препарирования и детального изучения.

Возраст находок соответствует слабо изученному временному интервалу, так называемому "раннемеловому пробелу".

- На сегодняшний момент, из этого геологического интервала известно два представителя ихтиозавров "Плутониазавр беденьгенсис" - назван в честь детского геологического клуба "Плутония" и в честь села Новая Беденьга под Ульяновском, неподалеку от которого он был обнаружен, а также "Свелтонектес инсолитис", скелет которого в 1990-х годах был продан "черными копателями" за рубеж и в настоящее время хранится в коллекции Льежского университета (Бельгия), - рассказывают сотрудники музея.