"Помощь по кредиту": мошенники обманули 120 человек на 15 млн руб

В Нижнем Новгороде группа мошенников обманывала жителей различных регионов России, обещая помощь при оформлении кредитов. Общий ущерб от их действий превысил 15 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, злоумышленники создали несколько сайтов с обещаниями помочь гражданам с оформлением кредитов. Потенциальным клиентам нужно было оставить свои данные в специальной анкете, после чего им перезванивал сотрудник колл-центра.

Далее клиента просили оформить несколько страховок, для чего он должен был перевести на указанный банковский счет сумму в размере от 6 тысяч до 1,5 миллиона рублей. После того, как средства поступали на счет, мошенники переставали выходить на связь.

Сообщается о причастности к преступному сообществу 20 человек, некоторые из них ранее были судимы за аналогичные преступления. В двух колл-центрах на территории Нижнего Новгорода прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, деньги, банковские карты, компьютерную технику, средства связи и прочие вещественные доказательства. В том числе, удалось найти инструкции для сотрудников с описанием методики воздействия на потенциальных клиентов.

Жертвами мошенников стали свыше 120 человек. Свою деятельность члены сообщества вели более 4 лет. Полученные средства распределялись между ними в зависимости от личного вклада каждого в работу всей схемы, а также шли на финансирование дальнейшей деятельности.

Семь участников преступного сообщества, в числе которых двое организаторов, арестованы, скоро им будет предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. За организацию преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, а за участие в нем - сроком до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.