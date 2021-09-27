Река в Удмуртии окрасилась в голубой цвет из-за неизвестного вещества

Река в Каракулинском районе Удмуртии сменила цвет из-за неизвестной жидкости. Пресс-служба министерства природы республики опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии русла реки Чегандинка, вода которой приобрела светло-голубой оттенок.

Информация о происшествии поступила в министерство 27 сентября. Сейчас на месте экологического ЧП работают специалисты ведомства. Они уже взяли пробы для определения состава примеси. Для поиска возможного источника загрязнения запущен беспилотник местного лесничества.

В Каракулинский район отправились и сотрудники Управления МЧС по Удмуртии. Там пояснили, что предпринимают меры для предотвращения дальнейшего загрязнения.

Река Чегандинка впадает в Каму. Ниже по течению от места обнаружения загрязнения расположен природный парк Усть-Бельск.