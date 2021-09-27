В Чувашии выявят всех неизвестных собственников недвижимости

В Чувашии усилят работу по выявлению правообладателей объектов недвижимости. В первую очередь, необходимо поднять проблему по межведомственному взаимодействию в этом вопросе на федеральном уровне.

Об этом глава республики Олег Николаев заявил на встрече с руководителем регионального управления Росреестра Екатериной Карпеевой.

В июне в России началась масштабная кампания по выявлению правообладателей учтенных объектов недвижимости. В Чувашии в едином реестре отсутствуют данные о владельцах почти 35 тысяч помещений и квартир, порядка 60 тысяч жилых и нежилых зданий, 277 тысяч земельных участков.

По словам Карпеевой, при выяснении этих сведений органы местного самоуправления столкнулись с рядом проблем. Одной из основных является информационное взаимодействие между ведомствами, располагающими сведениями о персональных данных.

- Эту проблему необходимо поднять на правительственном уровне, для того, чтобы был выработан алгоритм межведомственного обмена информацией в рамках цифровизации. Мы, конечно, попытаемся решить это на региональном уровне. Чистота, полнота и актуальность реестра - это не только достоверная база для налогообложения, но и инвестиционная привлекательность для субъекта. Здесь должны подключаться как органы исполнительной власти, так и органы местного самоуправления, - отметил Николаев, выразив готовность оказать содействие ведомству в получении точных сведений об объектах и их правообладателях.

В ходе встречи было обсуждено и решение о досрочном переходе республики на новый порядок установления кадастровой стоимости. Он состоится уже 1 января 2022 года вместо 2023 года. Процедура изменения кадастровой стоимости земельного участка или объекта упрощается - заявитель сначала должен будет обратиться в организацию "Чуваштехинвентаризация", а при наличии вопросов только затем в суд.

- Это очень важное решение, как для частных лиц, так и для бизнес-сообщества: на один год раньше даем право пересмотреть кадастровую стоимость в том случае, если собственник не согласен с установленной стоимостью. Причем такое решение может быть реализовано без привлечения судебной системы, что существенно упрощает саму процедуру, укорачивает сроки, а самое главное - это можно будет сделать бесплатно, поскольку не будет судебных издержек, - сказал глава Чувашии.

По его словам, только в этом году более 300 дел рассматривается судебной системой по данному вопросу.

Екатерина Карпеева также сообщила, что на фоне других субъектов ПФО Чувашия довольно успешно выглядит по многим позициям.

- На сегодняшний день в реестре сведений границ населенных пунктов отсутствует лишь 1 процент необходимой информации. Неплохо обстоят дела и с границами муниципальных образований. До стопроцентного достижения показателя не достает лишь 4 процентов. Отмечен уверенный рост в республике электронных сделок, как по ипотеке, так и по договорам долевого участия. Сегодня доля подачи документов в цифровом виде подходит к 50 процентам, - отметила руководитель управления Росреестра.

Отдельно затронут вопрос о реализации в республике федерального проекта "Земля для стройки", который ведет ведомство. По поручению федерального правительства была проведена большая работа по анализу эффективности использования земельных участков для возможного вовлечения их в оборот жилищного строительства. Карпеева сообщила, что в перечень вошли 19 земельных участков, расположенных в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Цивильске и Кугесях.

- Шесть земельных участков общей площадью 21,66 гектара предоставлены в пользование заинтересованным лицам, из них два участка выделены для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, три - для расположения многоквартирных домов и один для строительства детского сада, - заключила Екатерина Карпеева.