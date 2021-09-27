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27.09.2021 15:40

В мобильных офисах в Чувашии трудоустроили свыше двух тысяч человек

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии с помощью мобильных офисов центра занятости с начала года было трудоустроено более 2,2 тысячи человек. Такие данные обнародовали в министерстве труда и социальной защиты республики.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Подобные офисы наиболее востребованы в отдаленных населенных пунктах, жителям которых из-за ограниченной транспортной доступности непросто добраться до центров занятости. В Чувашии функционируют 12 мобильных офисов: в Алатыре, Шумерле, в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Все они оснащены техническими и программными средствами, которые позволяют предоставлять гражданам полную информацию о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, возможностях самозанятости и профессионального обучения, а также об актуальных вакансиях и условиях получения бесплатной юридической помощи в вопросах труда и занятости.

В целом, по данным министерства, в республике с начала года трудоустроено 26 тысяч 84 человека. На данный момент уровень безработицы составляет 1,02 процента, количество официально зарегистрированных безработных граждан составляет 6 тысяч 168 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,3 ед.

Также с начала года в регионе была предоставлена работа 403 гражданам с ограничениями по здоровью. В настоящее время в банке вакансий значится 687 мест для инвалидов, в том числе в счет установленной квоты - 555 свободных рабочих мест. В центре занятости в качестве безработных зарегистрировано 304 инвалида, что составляет 4,9 процента от общего числа зарегистрированных безработных граждан.

Вместе с тем, жители республики все активнее участвуют в государственной программе по организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 25 лет со средне-профессиональным или высшим образованием и ищущих работу в течение года после получения диплома.

Как пояснили в минтруде региона, временная работа по специальности позволяет выпускникам проявить знания, полученные в учебном заведении, приобрести опыт и навыки работы и пройти социальную адаптацию на первом рабочем месте. Участие в программе интересно и работодателям. За время действия срочного трудового договора они получают возможность оценить профессиональные качества, уровень ответственности и целеустремленности молодого работника. Молодой специалист получает по договору от работодателя заработную плату, одновременно центр занятости оказывает выпускнику материальную поддержку в размере трех тысяч рублей в месяц.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В сентябре список востребованных должностей возглавили медсестра, бухгалтер, техник-технолог, электросварщик, слесарь, фармацевт, программист, специалист, учитель, воспитатель.

Между тем, на недавнем заседании межведомственной комиссии по вопросам своевременности выплаты заработной платы глава Чувашии Олег Николаев заявил о необходимости более активного противодействия "серой" занятости. По его словам, в республике необходимо разработать инструменты, которые позволят гражданам избегать "теневой" заработной платы.

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