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27.09.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

В Мордовии мужчина открыл стрельбу по кошкам во дворе

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии полиция установила мужчину, устроившего стрельбу по кошкам. Видеозапись инцидента, произошедшего в городе Ковылкино, была выложена в одном из районных пабликов в социальных сетях.

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Как сообщило МВД по РМ, скандальный ролик, сделанный во дворе многоэтажки на улице Есенина, был опубликован накануне. На кадрах видно, как неизвестный средь бела дня стреляет по кошкам из неустановленного оружия. При этом рядом пробегают дети.

Личность стрелявшего установлена - им оказался мужчина 1978 года рождения.

Ведется проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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