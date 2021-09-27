Как студенты и сотрудники пермского вуза помогали пострадавшим при стрельбе

Последствия вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) могли стать еще трагичней, если бы не мужество и самообладание студентов и сотрудников вуза.

Как пояснили в управлении общественных связей ПГНИУ, раненую студентку спас рабочий по комплексному обслуживанию учебного корпуса № 2 Алексей Полушкин. О стрельбе он узнал от своего начальника и сразу после этого побежал проверить, закрыты ли двери корпуса и нажата ли тревожная кнопка. Рядом с турникетами он обнаружил раненую девушку.

- У нее было ранение живота, я не дал ей перевернуться, чтобы не усилилось кровотечение, - пояснил Алексей Полушкин.

По словам Алексея, он пытался успокоить девушку и продолжал с ней разговаривать, чтобы пострадавшая оставалась в сознании до прибытия помощи. Через некоторое время к девушке пришла фельдшер вуза Анна Никитина. Она вколола студентке обезболивающее и перевязала рану.

Анна Никитина была первым медработником, пришедшим на выручку пострадавшим. В 11.37 к ней в медпункт забежал студент и сообщил о стрельбе в кампусе. Медик выбежала из кабинета и начала оказывать помощь - вкалывать обезболивающее, перевязывать ранения, останавливать кровотечения жгутами. До прибытия первых карте скорой помощи она успела осмотреть и оказать первую помощь раненым у фонтана и в двух корпусах.

В момент нападения на вуз студент 3-го курса химического факультета ПГНИУ Овезберди Сабыров находился на первом этаже учебного корпуса № 6 и ждал начала третьей пары. Внезапно раздались звуки выстрелов. Мимо побежали студенты с криками "Стреляют!". Когда иностранный студент увидел, как стрелок уже ранил охранника, стало ясно, что ситуация очень серьезная.

Овезберди понимал, что оставаться на месте опасно. Студент собрал всех своих туркменских и русских друзей, всего более 20 человек, и повел их по переходам в сторону корпуса № 7. Там сотрудники вуза показали ребятам эвакуационный выход.

- Я старался объяснить студентам, которые были рядом, что сейчас важно не поддаваться панике, нужно быстро найти выход", - пояснил Овезберди Сабыров.

На родине в Туркменистане он два года отслужил в армии и за это время научился, как правильно действовать в экстренных ситуациях.

Напомним, нападение на Пермский классический университет было совершено в понедельник 20 сентября. Нападавший из огнестрельного оружия убил шесть и тяжело ранил 18 человек. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство".