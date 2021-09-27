В Самарской области введут QR-коды для фитнес-клубов и заведений досуга

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в регионе будут ужесточены антиковидные меры. В связи с ростом заболеваний вводятся новые ограничения, сообщается на странице главы региона в Instagram.

Так как обстановка по заболевшим в каждом конкретном муниципалитете разная, то со следующей недели будет в индивидуальном порядке решаться вопрос о переводе старшеклассников на дистанционное обучение.

- Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку, - сообщил губернатор.

Кроме того, Азаров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, прежде всего - в общественном транспорте и торговых центрах.