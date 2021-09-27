Жители Ижевска устроили фиктивные браки мигрантов с россиянками

Сотрудники МВД России задержали трех жителей Ижевска, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов на территории Удмуртии. Участники преступной группы устраивали фиктивные браки иностранцев с россиянками - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

Уже установлено, что таким образом злоумышленники "помогли" остаться в России девяти гражданам одной из стран Центральной Азии. На основании свидетельств о браке те подавали документы на временное проживание без учета квот. Пятеро даже получили соответствующие разрешения. Заявления еще троих находились на рассмотрении, одному отказали.

Заведено и расследуется уголовное дело. Организатор преступной группы заключен под стражу. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сейчас решается вопрос об аннулировании разрешений на временное проживание иностранцев и депортации их на родину.