АО "РЭС" наращивает судебную практику по неучтенному потреблению электроэнергии

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности.

Так, за 2020 год и текущий период 2021 года АО "РЭС" приняло участие в рассмотрении судами 116 дел, связанных с безучетным потреблением электрической энергии. Размер удовлетворенных требований превысил 15 млн руб.

В частности, в течение 2021 года судами различных инстанции рассматривались два крупных иска, поданных АО "РЭС" к недобросовестным потребителям, осуществлявшим хищения электроэнергии в крупных размерах. Судебные дела против гражданина Г. - предпринимателя, занимающегося торговлей и сервисом, и застройщика жилого микрорайона активно освещались на официальных информационных ресурсах сетевой организации и в СМИ.

Недобросовестные потребители, неудовлетворенные вынесенными решениями, пытались добиться пересмотра дел в вышестоящей инстанции, но суд в очередной раз подтвердил правоту энергетиков.

В отношении гражданина Г. в августе 2021 года суд кассационной инстанции подтвердил правильность решения нижестоящего суда о взыскании с него 3,8 млн руб. за фактически потребленную без оплаты электроэнергию. С учетом заявленных штрафных санкций общий размер взысканных с предпринимателя денежных средств превысил 4,1 млн руб.

По делу против застройщика микрорайона решением суда первой инстанции с ответчика взыскано более 5 млн руб. в счет оплаты причиненного ущерба, связанного с неправомерным потреблением им электрической энергии. Постановлением суда апелляционной инстанции указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Помимо этого, АО "РЭС" в качестве третьего лица принимает участие сразу в нескольких делах, связанных с оспариванием гражданином В. законности действий по выявлению фактов неучтенного потребления электрической энергии.

По одному из этих дел Арбитражным судом Новосибирской области уже вынесено решение об отказе истцу в удовлетворении иска. Фактически судебным решением подтверждено безучетное потребление электрической энергии потребителем и правомерность действий энергетиков при выявлении и пресечении данного правонарушения.

Во всех указанных и подобных им делах АО "РЭС" занимает активную позицию, готовит процессуальные документы, собирает и предоставляет суду доказательства правомерности своих действий, привлекает к участию в делах технических специалистов компании.

При этом в компании ведется работа не только по пресечению фактов бездоговорного потребления электрической энергии, но и по взысканию с нарушителей компенсации причиненного такими действиями ущерба.

С начала 2020 года по настоящее время по делам о взыскании стоимости бездоговорного потребления АО "РЭС" подано 87 исковых заявлений. Размер удовлетворенных требований по делам этой категории достиг 28 млн руб.

Энергетики и в дальнейшем продолжат вести системную работу по борьбе с незаконным потреблением энергоресурса. При этом следует отметить, что немаловажную роль в этом играет активность сознательных граждан.

В апреле 2021 года в АО "РЭС" принято и успешно реализуется решение о поощрительных выплатах за подтвердившиеся сообщения о хищении электроэнергии.

Сообщение о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на сайте www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении", заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. Энергетики гарантируют конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"