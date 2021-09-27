Детеныш белого медведя вышел к людям на севере Красноярского края

На Таймыре двухлетний белый медведь вышел к человеческому жилью. Зверь, который еще не приобрел навыков охоты, сидит на месте в поселке Диксон и уже третий день почти не отходит. Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

По его словам, медвежонок ухоженный, "пока толстенький". Судя по всему, он потерял маму, которая, вероятно, уже не придет, - с ней что-то случилось. В обычных обстоятельствах бросить детеныша-двухлетку медведица не должна, пояснил директор парка.

Решение относительно судьбы медвежонка должны принять в Росприроднадзоре. Если ведомство даст добро на эвакуацию зверя, специалисты вылетят к поселку Диксон, сообщает ТАСС. Так произошло в прошлом году, когда истощенную белую медведицу подобрали в окрестностях Норильска. Ее приютили в одном из зоопарков страны и выходили. Зверя назвали Марфой.