23 мая 2014 года наша рабочая группа прибыла с визитом в Омскую область. Благодаря плану местного правительства нам посчастливилось познакомиться с группой почетных жителей Омска, таких, как Валентина Харенко. Все они родились в Харбине в 30-40-х годах прошлого века. Их родители некогда принимали участие в строительстве Харбинского отрезка КВЖД и выполняли административную работу. Эти люди вместе с родителями провели в Харбине детство и юношество, а в 50-60-х годах вернулись на родину.
Можно сказать, что жившие в Харбине русские эмигранты, такие, как Валентина, вместе с эмигрантами из других стран стали свидетелями и участниками основания и застройки Харбина, внесли вклад в строительство и развитие этого города, а также сыграли особую роль в превращении Харбина в международный мегаполис.
Валентина Харенко рассказала нам, что в настоящее время в Омской области насчитывается около 150 человек, которые, как и она, некогда проживали в Харбине. Они называют себя "омскими харбинцами" и тепло называют Харбин своей малой родиной. По старинному русскому обычаю омские харбинцы тепло встретили рабочую группу хлебом-солью, а также устроили для нас целый стол пирожков и других русских угощений.
За столом омские харбинцы поделились с нами эпизодами воспоминаний о жизни в Харбине, вспомнили о бескорыстной заботе и помощи, оказанной им харбинцами в трудный период жизни, расспросили нас, есть ли сегодня Артиллерийская улица (ныне улица Тунцзян), "священное дерево" (вековой ясень у фасада Дворца дружбы). Большинство "омских харбинцев" по-прежнему помнит китайский язык и харбинский говор. Они спели нам песню того времени, которую мы даже не знали. В их мелодичном пении пожилые люди выражали горячую любовь и глубокую тоску по родному Харбину. После этих песен мы еще долгое время не могли прийти в себя от нахлынувших чувств.
Питавшие чувство тоски по родным местам омские харбинцы создали ассоциацию "Харбин", собрали из личных архивов предметы, сувениры, старые фотографии и другие вещи, оставшиеся со времен проживания в Харбине, и на собственные средства открыли Музей просвещения. Пожилые люди с энтузиазмом рассказали нам, что часть экспонатов Музея просвещения в 2005 году была представлена на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В 2007 году по приглашению народного правительства Харбина несколько представителей омской ассоциации "Харбин", в том числе Валентина Харенко, спустя полвека отправились на малую родину, чтобы найти следы пребывания там своих предков.
Я помню, как в 2006 году, будучи стажерами на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, я и мои однокурсники посетили экспозицию Музея просвещения. В то время я не могла и представить себе, что через много лет мне посчастливится встретиться и пообщаться с "омскими харбинцами". Незабываемую жизнь в Харбине этих людей можно назвать и совпадением, и важным этапом в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.
Перед прощанием рабочей группы с "омскими харбинцами" Валентина Харенко подарила мне сборник своих стихов. Когда я вгляделась в ее морщинистое лицо, увидела дрожащий от волнения почерк, а также слезу, упавшую на страницу сборника, мне показалось, что время остановилось. Я слышала только биение ее сердца, безгранично любящего родной для нее Харбин. Я тоже не выдержала и расплакалась.
Жизнь скоротечна, годы летят как птицы. "Омские харбинцы" оставили свои лучшие годы и незабываемые мгновения в Харбине. Их особый жизненный опыт стал ценной страницей в истории города и, повторюсь, важной главой в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.
Когда рабочая группа была в Омской области, президент РФ В.В. Путин завершил свой визит в Китай. Главы Китая и России в ходе встречи приняли Совместное заявление и объявили мировой общественности о начале новой эпохи в отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Я полагаю, что развитие китайско-российских партнерских отношений и стратегического сотрудничества - это результат работы лидеров стран, активного участия центральных и местных органов власти. Однако, что более важно, крепкая дружба народов наших стран стала твердым фундаментом дружбы и добрососедства Китая и России. Жизненный опыт "омских харбинцев" - это воплощение истории дружбы китайского и советского, китайского и российского народов.
Когда слезы подступили к моим глазам, я ощутила глубокую тоску "омских харбинцев" по времени, проведенному в Харбине. Я невольно вспомнила время, когда я работала в генконсульстве Китая в Екатеринбурге. Мы - молодые сотрудники - работали во благо продолжения и развития китайско-российской дружбы, так мы продолжили то, что начали и активно развивали наши предшественники, ведь в этом деле значим скромный вклад каждого.
Я посвящаю эту статью 150 "омским харбинцам", а также людям из России, которые некогда проживали в других регионах Китая.