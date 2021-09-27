"В подарок моей дорогой харбинской землячке - Валентина Харенко, 23 мая 2014 г., Омск". Эту фразу написала пожилая жительница Омска - Валентина Харенко на титульном листе подаренного мне собственного сборника стихов "Сейчас живу в Сибири...".

23 мая 2014 года наша рабочая группа прибыла с визитом в Омскую область. Благодаря плану местного правительства нам посчастливилось познакомиться с группой почетных жителей Омска, таких, как Валентина Харенко. Все они родились в Харбине в 30-40-х годах прошлого века. Их родители некогда принимали участие в строительстве Харбинского отрезка КВЖД и выполняли административную работу. Эти люди вместе с родителями провели в Харбине детство и юношество, а в 50-60-х годах вернулись на родину.

Можно сказать, что жившие в Харбине русские эмигранты, такие, как Валентина, вместе с эмигрантами из других стран стали свидетелями и участниками основания и застройки Харбина, внесли вклад в строительство и развитие этого города, а также сыграли особую роль в превращении Харбина в международный мегаполис.

Валентина Харенко рассказала нам, что в настоящее время в Омской области насчитывается около 150 человек, которые, как и она, некогда проживали в Харбине. Они называют себя "омскими харбинцами" и тепло называют Харбин своей малой родиной. По старинному русскому обычаю омские харбинцы тепло встретили рабочую группу хлебом-солью, а также устроили для нас целый стол пирожков и других русских угощений.

За столом омские харбинцы поделились с нами эпизодами воспоминаний о жизни в Харбине, вспомнили о бескорыстной заботе и помощи, оказанной им харбинцами в трудный период жизни, расспросили нас, есть ли сегодня Артиллерийская улица (ныне улица Тунцзян), "священное дерево" (вековой ясень у фасада Дворца дружбы). Большинство "омских харбинцев" по-прежнему помнит китайский язык и харбинский говор. Они спели нам песню того времени, которую мы даже не знали. В их мелодичном пении пожилые люди выражали горячую любовь и глубокую тоску по родному Харбину. После этих песен мы еще долгое время не могли прийти в себя от нахлынувших чувств.

Валентина Харенко на форзаце подаренного сборника собственных стихотворений написала памятную фразу.

Питавшие чувство тоски по родным местам омские харбинцы создали ассоциацию "Харбин", собрали из личных архивов предметы, сувениры, старые фотографии и другие вещи, оставшиеся со времен проживания в Харбине, и на собственные средства открыли Музей просвещения. Пожилые люди с энтузиазмом рассказали нам, что часть экспонатов Музея просвещения в 2005 году была представлена на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В 2007 году по приглашению народного правительства Харбина несколько представителей омской ассоциации "Харбин", в том числе Валентина Харенко, спустя полвека отправились на малую родину, чтобы найти следы пребывания там своих предков.

Я помню, как в 2006 году, будучи стажерами на 17-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, я и мои однокурсники посетили экспозицию Музея просвещения. В то время я не могла и представить себе, что через много лет мне посчастливится встретиться и пообщаться с "омскими харбинцами". Незабываемую жизнь в Харбине этих людей можно назвать и совпадением, и важным этапом в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.

Фото: Медиакорпорация Китая

Перед прощанием рабочей группы с "омскими харбинцами" Валентина Харенко подарила мне сборник своих стихов. Когда я вгляделась в ее морщинистое лицо, увидела дрожащий от волнения почерк, а также слезу, упавшую на страницу сборника, мне показалось, что время остановилось. Я слышала только биение ее сердца, безгранично любящего родной для нее Харбин. Я тоже не выдержала и расплакалась.

Торжественная церемония открытия второй российско-китайской ЭКСПО и концерт в Харбинском большом театре. Ноябрь 2015 г. Фото: РИА Новости

Жизнь скоротечна, годы летят как птицы. "Омские харбинцы" оставили свои лучшие годы и незабываемые мгновения в Харбине. Их особый жизненный опыт стал ценной страницей в истории города и, повторюсь, важной главой в истории дружбы народов Китая и СССР, Китая и России.

Когда рабочая группа была в Омской области, президент РФ В.В. Путин завершил свой визит в Китай. Главы Китая и России в ходе встречи приняли Совместное заявление и объявили мировой общественности о начале новой эпохи в отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Русский "Золотой театр", часть этнографического проекта "Русская деревня на острове Солнца" под Харбином. Фото: РИА Новости

Я полагаю, что развитие китайско-российских партнерских отношений и стратегического сотрудничества - это результат работы лидеров стран, активного участия центральных и местных органов власти. Однако, что более важно, крепкая дружба народов наших стран стала твердым фундаментом дружбы и добрососедства Китая и России. Жизненный опыт "омских харбинцев" - это воплощение истории дружбы китайского и советского, китайского и российского народов.

Когда слезы подступили к моим глазам, я ощутила глубокую тоску "омских харбинцев" по времени, проведенному в Харбине. Я невольно вспомнила время, когда я работала в генконсульстве Китая в Екатеринбурге. Мы - молодые сотрудники - работали во благо продолжения и развития китайско-российской дружбы, так мы продолжили то, что начали и активно развивали наши предшественники, ведь в этом деле значим скромный вклад каждого.

Я посвящаю эту статью 150 "омским харбинцам", а также людям из России, которые некогда проживали в других регионах Китая.