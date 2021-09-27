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27.09.2021 10:00
Рубрика: Власть

Медики Новосибирской области получили более 50 санитарных автомобилей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Медицинские учреждения районов Новосибирской области обновляют автопарк - они уже получили 52 единицы санитарного транспорта по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2021-2025 годы. Всего в этом году для районов области приобретут 86 санитарных машин.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Каждая из центральных районных и центральных городских больниц получает от двух до четырех машин. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, транспорт будет использоваться для доставки пациентов к медикам, а медиков - до места жительства пациентов. Также на нем перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и лекарства жителям отдаленных районов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Например, Кочковская ЦРБ уже получила 2 автомобиля, скоро прибудет еще одна машина.

- Сейчас в ЦРБ три автомобиля, еще шесть обслуживают ФАПы. У нас есть машины, которые работают с 2002 года, конечно, они очень часто ломаются. Надеюсь, что теперь мы постепенно поменяем наш автопарк, закупки продолжатся, - рассказал главный врач Кочковской ЦРБ Владимир Новиков.

Новые машины теперь обслуживает поликлинику ЦРБ, Черновскую врачебную амбулаторию. И еще один автомобиль предназначен для Новорешетовского ФАПа.

По региональной программе больницы приобрели большинство автомобилей сами, 17 машин для них поставил Минпромторг России.

Справка "РГ"

В 2021 году стартовала программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы", утвержденная правительством региона. За пять лет ее реализации планируется строительство, реконструкция и капремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них "тяжелого" - 90 единиц.

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