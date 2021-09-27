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27.09.2021 16:50
Рубрика: Власть

Омский НПЗ поддержал чемпионат по спортивному брейкингу

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омске завершился чемпионат по брейкингу, в котором приняли участие более 70 воспитанников танцевальных школ региона. Спортивные соревнования прошли при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода. Партнерами чемпионата выступили администрация города Омска и Федерация танцевального спорта Омской области.
Фото: Александр Марашан Фото: Александр Марашан
Фото: Александр Марашан

Переживающий новую волну популярности уличный брейкинг сегодня является не только видом танцевального спорта, но и частью молодежной субкультуры. Особенность этого стиля заключается в импровизации как формате самовыражения. Международный олимпийский комитет единогласно одобрил включение брейкинга в программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. У спортивного танца много поклонников и в Сибири.

Фото: Андрей Шавин
Омский НПЗ увеличит производство высокоэкологичного топлива

Турнир по брейкингу стал одним из 26 социально-значимых проектов, который Омский ОНПЗ поддержал в 2021 году грантом по программе "Родные города". В рамках проекта в Омске были организованы семинары и мастер-классы для брейкинг-танцоров и тренеров. Состоялся ряд городских турниров. А в начале сентября талантливые омичи приняли участие во Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в спортивной дисциплине "брейкинг" в Казани.

Омский НПЗ каждый год поддерживает социальные инициативы неравнодушных жителей в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". С 2013 года предприятие строит в Омске спортивные площадки и специализированные площадки для воркаута в разных районах города, модернизирует спортзалы в общеобразовательных и спортивных школах, обновляет действующую инфраструктуру. Все проекты направлены на формирование здорового образа жизни у омичей, популяризацию и развитие массового спорта в Омской области.

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