Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование банка "Открытие".

"Безусловную готовность" переехать на новое место жительство выразили 7 процентов респондентов в среднем по России и 16 процентов сибиряков. Еще 41 процент согласились тоже там жить, но при определенных условиях. Например, если будет гарантирована работа и высокая зарплата (29 процентов). Ряд опрошенных (12 процентов) готовы ехать в эти города из-за подъемных свыше одного миллиона рублей, другие респонденты заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуры (11 процентов).

Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах: слишком холодная погода, отдаленность и категорическое нежелание менять свое нынешнее место жительства.

В целом, исходя из данных опроса, положительно к идее строительства новых городов в регионе отреагировали 40 процентов опрошенных.

Напомним, что планируется построить пять крупных городов, в которых будут проживать от трехсот тысяч человек до миллиона. По мнению Сергея Шойгу, города должны быть специализированными на определенной сфере деятельности.