Представители Красноярского края завоевали медали EuroSkillsGraz 2021

Новости

Президент Южной Кореи заявил о необходимости запрета на поедание собак 12:37
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов 12:36
Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 12:35
В Мосгордуме поддержали увеличение штрафов для водителей за нарушение тишины 12:18
Шахназаров: Кирилл Разлогов олицетворял фигуру кинокритика 12:18
Вулкан на острове Пальма прекратил извергать лаву 12:04
Майкл С. Холл рассказал о Декстере перед стартом продолжения 11:58
Эксперт оценил перспективы "российского TikTok" 11:48
Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года 11:38
Один человек погиб в результате землетрясения на Крите 11:22
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8 11:19
"Дюна" Дени Вильнева вновь возглавила российский прокат 11:17
Как студенты и сотрудники пермского вуза помогали пострадавшим при стрельбе 11:11
На Кубани соберут амфоры с помощью искусственного интеллекта 10:56
Умер "крестный отец" Шварценеггера и Сталлоне Бобби Зарем 10:55
ФАС рекомендовала "Газпрому" увеличить объемы продаж газа на бирже 10:51
Володин: Попытки вмешательства в дела России будут постоянными 10:37
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года 10:34
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии 10:30
Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке 10:23
Жителей Воронежа будут штрафовать за отсутствие масок в транспорте 10:21
В Перми возобновил работу вуз, где произошла стрельба 10:18
Вучич: Если НАТО не отреагирует на ситуацию в Косово, это сделает Сербия 10:09
Новые средства преодоления минных полей создали в России 09:51
Крым с начала года посетили более восьми миллионов туристов 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 11:31
Рубрика: Общество

Представители Красноярского края завоевали медали EuroSkillsGraz 2021

В Австрии подвели итоги чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkillsGraz 2021. Сборная России заняла первое место по результатам общекомандного зачета.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Участниками чемпионата стали студенты красноярских техникумов Алексей Новиков и Александр Зайцев. Оба молодых человека завоевали медали. Алексей Новиков взял "золото" в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", Александр Зайцев пополнил копилку сборной бронзовой медалью в компетенции "Промышленная автоматика". Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Красноярского края.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края пообещал школе Эвенкии скоростной интернет

Всего участники российской команды завоевали 13 золотых медалей, шесть серебряных, пять медальонов за профессионализм. В презентационных компетенциях российская сборная получила четыре "золота". Такое число наград стало рекордным результатом для России на чемпионате Европы. Команда совершила прорыв, впервые завоевав медали в компетенциях "Ландшафтный дизайн", "Малярные и декоративные работы", "Медицинский и социальный уход" и "Мехатроника".

Чемпионат Европы EuroSkills - значимое мероприятие в области профессионального образования и повышения квалификации в Европе. Крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для людей в возрасте до 25 лет проводятся каждые два года в одной из стран - участниц WorldSkills Europe. Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно проходят в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

Справка

В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 пройдет с 16 по 20 августа в Санкт-Петербурге.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Почти половина россиян выразила готовность переехать в новые города Сибири
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году