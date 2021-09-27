Представители Красноярского края завоевали медали EuroSkillsGraz 2021

В Австрии подвели итоги чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkillsGraz 2021. Сборная России заняла первое место по результатам общекомандного зачета.

Участниками чемпионата стали студенты красноярских техникумов Алексей Новиков и Александр Зайцев. Оба молодых человека завоевали медали. Алексей Новиков взял "золото" в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", Александр Зайцев пополнил копилку сборной бронзовой медалью в компетенции "Промышленная автоматика". Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства Красноярского края.

Всего участники российской команды завоевали 13 золотых медалей, шесть серебряных, пять медальонов за профессионализм. В презентационных компетенциях российская сборная получила четыре "золота". Такое число наград стало рекордным результатом для России на чемпионате Европы. Команда совершила прорыв, впервые завоевав медали в компетенциях "Ландшафтный дизайн", "Малярные и декоративные работы", "Медицинский и социальный уход" и "Мехатроника".

Чемпионат Европы EuroSkills - значимое мероприятие в области профессионального образования и повышения квалификации в Европе. Крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для людей в возрасте до 25 лет проводятся каждые два года в одной из стран - участниц WorldSkills Europe. Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно проходят в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

Справка

В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 пройдет с 16 по 20 августа в Санкт-Петербурге.