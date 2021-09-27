В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

Дорожная полиция Усть-Кутского района Приангарья выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщает сегодня региональный главк МВД.

Авария произошла в минувшие выходные. По данным ГИБДД, пять школьников в возрасте от 12 до 14 лет вечером шли по проезжей части одной из улиц города Усть-Кута. Детей сбил двигавшийся навстречу автомобиль Toyota Succeed. Автоинспекторы установили, что 60-летний водитель иномарки был пьян. Пешеходы получили травмы.

Правоохранители проводят проверку.