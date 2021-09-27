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27.09.2021 11:52
Рубрика: Власть

В Москве представили инвестиционный потенциал новосибирского АПК

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Москве состоялась стратегическая сессия "Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Новосибирской области". Участие в ней принял губернатор региона Андрей Травников. Также участниками стали представители правительства области, Министерства сельского хозяйства РФ,АО "Россельхозбанк", аграрного бизнес-сообщества.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Травников рассказал, какие важные задачи стоят перед областным АПК. Это - развитие мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья на территории региона, обеспечение сельских территорий кадрами - специалистами сельхозпредприятий, учителями, врачами, работниками культуры.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Сегодня в Новосибирской области строятся заводы по переработке молока и мяса, элеваторы. Третий год подряд мы реализуем проект сельской ипотеки, за бюджетный счет строим жилье для специалистов социальной сферы. За последние пять лет ни один колледж, техникум региональной системы профобразования (СПО) не был сокращен. Региональные ресурсы, с учетом федеральной поддержки, будем направлять на развитие СПО в первую очередь на селе, - сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что правительство области совершенствует меры государственной поддержки АПК, усиливая тренд на стимулирование роста эффективности и производительности сельхозпредприятий.

Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина подчеркнула, что сельское хозяйство Новосибирской области развивается ускоренными темпами по сравнению со средним темпом по стране. По оценке банка, в ближайшие пять лет для сохранения опережающих темпов потребуются инвестиции в размере порядка 100 миллиардов рублей, которые необходимо направить на развитие логистического, экспортного потенциала региона, глубокую переработку сельхозпродукции и развитие агротехнологий, а также на возвращение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Представитель банка также обратила внимание на комплексность подхода правительства Новосибирской области к развитию АПК.

Участники стратегической сессии отметили, что по целому ряду позиций область не только полностью покрывает свои потребности, но и вывозит продукцию в другие регионы и на экспорт - в 54 государства, в том числе в Китай, Монголию, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан.

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