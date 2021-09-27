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27.09.2021 15:50
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В городе Изобильном Ставропольского края произошел взрыв газа в квартире. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС России.

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Сообщается, что инцидент случился в многоквартирном доме на улице Ленина. Взрыв газа произошел на втором этаже постройки. К счастью, обошлось без возгорания. В результате инцидента повреждены межкомнатные перегородки, несущие конструкции не повреждены.

В ГУ МЧС по Ставрополью уточнили, что пострадал один человек, эвакуированы 30 жителей дома.

В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram заявил, что пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. Погибших в результате взрыва нет.

- Размер ущерба будет установлен в ближайшее время. Обследуем состояние дома. После будет решаться вопрос о помощи жителям, у которых пострадало имущество, - добавил Владимиров.

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