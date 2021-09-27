Под Дербентом в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали

В Дагестане в результате автомобильной аварии погибли четыре человека. Еще четверо участников ДТП получили травмы и госпитализированы.

Как сообщает ТАСС, столкновение двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Дербентском районе республике около поселка Мамедкала.

На месте аварии работают сотрудники МВД, которые устанавливают обстоятельства ЧП.

Отметим, что ранее МЧС республики распространило экстренное предупреждение о сильном тумане. Водителей попросили передвигаться с небольшой скоростью.

"Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади", - говорится в сообщении.