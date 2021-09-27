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27.09.2021 01:35
Рубрика: Общество

В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. В его основе восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По данным РИА Новости, на первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чечня, являющиеся бессменными лидерами рейтинга. Следом идут Республика Адыгея, Кабардино-Балкария и Краснодарский край.

Лидерство этих регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. В Дагестане также высокая доля населения, занимающегося спортом. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.

По сравнению с прошлым годом 36 субъектов РФ улучшили свои позиции в рейтинге, еще 12 - сохранили. Самое заметное движение вверх у Санкт-Петербурга, который поднялся в рейтинге на 17 строчек и занял 26 место. Замыкают список Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия.

По данным Минспорта РФ, за 2020 год доля населения, систематически занимающегося спортом, составила 45,4%, что на 2,4% выше, чем в 2019 году. Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2020 году, 18,9% россиян курит каждый день и 2,6% - периодически, но не ежедневно. По итогам 2019 года курили 24,2% жителей России.

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