Минкультуры уточнило иск к реставраторам консерватории в Петербурге

Министерство культуры РФ просит включить в реестр требований кредиторов к обанкротившейся компании "Меандр" еще почти 47 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Руководители "Меандра" являются фигурантами уголовного дела о хищении средств в ходе реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Как следует из материалов дела, размещенных на портале "Электронное правосудие", рассмотрение требований должника назначено в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 18 ноября. А неделей ранее суд рассмотрит аналогичное заявление публично-правовой компании "Единый заказчик", выполняющей функции госзаказчика при строительстве гражданских объектов в рамках эффективной реализации федеральных целевых программ и нацпроектов. Размер требования существенно выше - 324,13 миллиона рублей перед

Напомним, в мае текущего года Министерство культуры РФ уже предъявило "Меандру" иск на 31 миллион рублей. Задолженность образовалась в результате нарушения денежных и гарантийных обязательств по ряду контрактов компании на реставрацию исторических объектов, включая Рождественскую церковь в Смоленской области и ансамбль Новодевичьего монастыря.

Напомним, реставрация исторического здания консерватории в Петербурге ведется с 2014 года и сопровождается многочисленными скандалами и уголовными делами. На прошлой неделе Генпрокуратура России направила в суд дело о хищении аванса на проведение работ. Фактический владелец ООО "Меандр" Евгений Ярмош и генеральный директор Елена Завадская обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений. В данном деле речь идет о 191 миллионах рублей, материалы уголовного дела направлены в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.