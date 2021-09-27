Росгидромет: В большинстве регионов температура зимой будет в пределах нормы

Как поясняют специалисты Росгидромета, выпущенный прогноз позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Урала, в Сибири и в Якутии будет теплее обычного. А на остальной территории России температура ожидается в пределах климатической нормы. В отдельные месяцы в южной половине азиатской территории страны будет холоднее обычного.

Так, в частности, в октябре теплее обычного может быть на востоке Северо-Западного округа, на севере Урала и Сибири, а также на большей части Якутии. Холоднее, чем в октябре 2020 года будет на юге европейской территории.

В ноябре теплее обычного погода прогнозируется на востоке и юге Урала, в Сибири, на большей части Якутии и в Забайкалье. Холоднее, чем в прошлом году, средняя температура воздуха ожидается на северо-западе и в северной половине азиатской территории страны.

Зима начнется с нормальных температур в центре страны. Ниже нормы декабрь прогнозируется на большей части Поволжья, на юге Урала и в юго-западных и центральных районах Сибири. В январе теплее теплее нормы возможно будет на севере Сибири, на западе Якутии. Холодный январь прогнозируется на Чукотке и на побережье Охотского моря.

Теплее, чем в январе 2021 года, может быть на большей части Урала и на западе Сибири. В феврале выше нормы температура ожидается на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Якутии.

В целом февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части территории России.

Март порадует теплом жителей северный регионов Урала, а также Якутии. Но вот на большей части Урала и Сибири средняя температура ожидается ниже, чем в марте 2021 года.

В Росгидромете подчеркивают, что оправдываемость вероятностных прогнозов за последние 20 лет колебалась в пределах 58-81 %.