В Ленобласти полицейский предотвратил изнасилование

В городе Приозерске Ленинградской области сотрудник патрульно-постовой службы предотвратил особо тяжкое преступление. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21-летний полицейский около семи утра возвращался с дежурства, когда услышал крики.

- Он бросился на помощь и задержал 38-летнего злоумышленника, который пытался изнасиловать 47-летнюю женщину, - рассказали в главке. - Задержанного полицейский передал прибывшим коллегам.

Наряд, кстати, вызвали прохожие - в полицию Приозерского района примерно в то же время поступило сообщение о том, что у дома 19 по улице Красноармейская в городе Приозерск женщина зовет на помощь.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело на основании статьи 30 "Покушение на преступление" и статьи 131 УК РФ "Изнасилование". Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос о мере пресечения.