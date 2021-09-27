В Петербурге владелец BMW пытался заработать на ложном угоне

Петербургские полицейские пресекли попытку мошенничества со стороны владельца дорогого автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина инсценировал угон своего BMW и намеревался получить компенсацию от страховой компании. Ради 2,7 миллиона рублей - в эту сумму владелец оценивал ущерб - 31-летний москвич даже совершил путешествие в Петербург.

Заявление о том, что автомобиль исчез от дома 122 по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Санкт-Петербурга, владелец подал еще 20 августа. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело и даже задержала предполагаемых преступников в городе Себеж Псковской области, однако дальнейшее расследование привело к неожиданным результатам.

- Полицейские установили, что никакой кражи не было, а хищение автомобиля было инсценировано его владельцем с целью получения страховых выплат, - сообщили в главке. - В связи с этим уголовное дело, возбужденное по факту кражи, следователем прекращено. Задержанные по нему трое граждан из подозреваемых стали свидетелями, но уже в рамках другого уголовного дела.

В отношении собственника дорогого автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.