В Петербурге водитель обстрелял машину оппонента из пейнтбольного ружья

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах дорожного конфликта, в результате которого в поселке Сергиево Красносельского района произошла перестрелка. Один из водителей использовал пейнтбольное ружье, второй - неустановленное оружие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля Volkswagen произвел около восьми выстрелов из предмета похожего на ружье для пейнтбола и с места происшествия скрылся. Когда автомобиль был найден, у 20-летнего владельца обнаружились пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола.

- Однако задержанный заявил, что потерпевший сам выстрелил из неустановленного оружия в сторону его иномарки, повредив лобовое стекло, - отметили в главке.

Сейчас по фактам произошедшего проводится проверка, устанавливается личность второго участника конфликта и причины его возникновения.