В Вологодской области продлили коронавирусные ограничения

Противоэпидемические ограничения будут продлены в Вологодской области до 31 октября. Соответствующее решение озвучил губернатор региона Олег Кувшинников во время заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.

Режим повышенной готовности, действующий сейчас в области, подразумевает масочный режим во всех общественных местах. Все точки общественного питания должны закрываться не позже полуночи, заполняемость на концертах и других культурных мероприятиях не должна превышать 50 процентов от числа зрительных мест.

Ситуация с коронавирусом вызывает у властей региона озабоченность. Накануне в Вологодской области было зафиксировано 253 новых случая болезни, число заражений растет. В связи с этим в моногоспиталях начали развертывать дополнительные койки.

Сейчас в больницах региона лечение от коронавируса проходит 1398 вологжан.