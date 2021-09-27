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27.09.2021 00:00
Рубрика: Власть

ЧП на трассе

Высаженный из автобуса школьник прошел 11 километров
Текст: Вера Черенева (Новгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
В Новгородской области ЧП с пригородным автобусом. 12-летний мальчик прошел 11 километров до дома из-за того, что у него не сработала банковская карта, наличных денег у школьника с собой не было. Кондуктор попросила ребенка покинуть салон.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет по Новгородской области. Еще в начале 2021 года были внесены изменения в Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного транспорта", согласно которым детей до 16 лет, если они едут без сопровождения, нельзя высаживать, даже если они не оплачивают проезд.

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Следователи выясняют картину событий. В стране уже бывали случаи, когда дети сами выходили, опасаясь гнева водителей, а дома говорили, что их высадили. Но в Новгородской области было не так, сообщили "РГ" в региональном СК.

"Он зашел в автобус, не смог расплатиться, и вышел по требованию кондуктора", - рассказали "РГ" в ведомстве. Семь километров подросток прошел вдоль оживленной трассы и еще четыре километра уже по территории родного поселка. Мобильного телефона у школьника с собой не было, поэтому он не смог оперативно связаться с родителями, о случившемся рассказал уже дома.

Собственную проверку начали и в министерстве транспорта Новгородской области.

Эта история получила широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей осуждают поведение кондуктора и в то же время задаются вопросом, почему за ребенка, которого высадили прямо на трассу, не вступился никто из пассажиров.

В регионах Власть Право Транспортное право Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Следственный комитет СЗФО Новгородская область

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