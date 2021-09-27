Два туристических проекта Кубани вышли в финал конкурса "Открой свою Россию"

Тур "Треккинговый маршрут по горам Сочи по мотивам Hoka Wild Trail" и "Гастрономическое путешествие по виноградникам Краснодарского края" отобраны для участия в конкурсе по проектированию новых маршрутов Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Первый маршрут проходит по территории курортов "Роза Хутор", "Газпром", "Красная Поляна" и Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Это один из самых красивых горных 115-километровых забегов с набором высоты 10 000 метров. Дистанция начинается на главной площади горного курорта "Роза Хутор". Туристы посещают три главные вершины Красной Поляны: Псеашхо Сахарный, Ачишхо и хребет Аибга.

Второй проект предлагает четырехдневное погружение в винную культуру российского юга: посещение виноделен и поместий, трюфельных рощ, улиточных ферм, участие в гонке на яхтах. Предусмотрена дегустация и тематические пикники на берегу моря, сопровождающиеся живой музыкой. За время тура гости посетят Анапу, Геленджик, Новороссийск, села Молдаванское и Федотовка, а также станицы Старотитаровскую, Тамань и Голубицкую.

- В отрасль приходят молодые и динамичные люди, которые горят туризмом. Их прорывные идеи и разработки становятся настоящими точками роста. Такие проекты привлекают туристов, дают стимул к развитию коллегам и конкурентам, а самое главное - способствуют развитию отрасли, ее переориентации на интересы и потребности туристов, - отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Всего финалистами конкурса стали 33 участника с 66 маршрутами, охватывающими все восемь федеральных округов. Они войдут в акселерационную программу, посвященную стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и ценностных предложений. Акселератор позволит усовершенствовать заявленные проекты и создать новые, основанные на идеях, собранных на сайте. В результате будет создана новая модель проектирования турпродукта, а на карте России появится 99 концептуальных турмаршрутов.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые примут к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".