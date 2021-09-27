Городские электрички Севастополя будут ходить с интервалом 30 минут

В Севастополе в ближайшее время начнут проектировать систему городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД). Она будет состоять из 14 станций и сможет значительно разгрузить центр города за счет создания перехватывающих парковок для автотуристов на конечных станциях. Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал строительство аналогов МЦД в восьми городах РФ. Подобные электрички, помимо Севастополя, появятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.

Поезда РА-3 на дизельной тяге уже курсируют на некоторых пригородных маршрутах в Крыму. Фото: Юлия Крымова/ РГ

У городской электрички Севастополя будет два маршрута. Поезда пустят от железнодорожного вокзала до Камышовой бухты и до Золотой Балки в Балаклаве. Часть пути неэлектрифицирована, поэтому по городу будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" на дизельной тяге, которые выпускает завод "Метровагонмаш". Проект включен в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, на его реализацию предусмотрено четыре миллиарда рублей.

Крымская железная дорога на прошлой неделе подвела итоги конкурса и выбрала подрядчика для проектирования. Разработка проекта обойдется в 193,7 миллиона рублей. Проект разбит на этапы. Строительство инфраструктуры для городской электрички должно стартовать уже в январе 2022 года и завершиться в июне 2023-го.

Первым делом предстоит реконструировать систему автоблокировки на участках пути, чтобы интервалы между поездами регулировались автоматически. Планируется, что электрички будут ходить по тактовому графику, то есть отправляться через определенный промежуток времени.

На маршрутах реконструируют две платформы - Севастополь-пассажирский и Инкерман-1, а также построят еще восемь станций - Микрорайон Жидилова, Инкерман-2, Разъезд Сапунгорский, 7-й километр Балаклавского шоссе, Севастополь-товарный, Фиолентовское шоссе, Камышовая бухта (улица Правды) и Золотая Балка.

Подобные электрички, помимо Севастополя, появятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что первоначальный проект с отправлением поездов раз в час был пересмотрен. Интервал движения в перспективе должен составлять 15 минут, иначе новый вид транспорта не будет востребован жителями.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил "РГ", что новый проект разбит на два этапа с учетом увеличения жителей города (с 2014 года население Севастополя увеличилось в полтора раза, до 510 тысяч человек, и продолжает расти).

- Первый этап предполагает движение рельсовых автобусов РА-3 экологического класса Евро-5 по существующей инфраструктуре Крымской железной дороги, - говорит Иено. - Будут курсировать 28 пар поездов с минимальным интервалом движения в час пик 30 минут.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Юлия Крымова

На втором этапе интервал движения в час пик планируют сократить до 15 минут и пустить 46 пар поездов. Для этого потребуется построить второй путь (сейчас дорога однопутная) и электрифицировать все участки.

Время в пути от железнодорожного вокзала до Камышовой бухты составит 1 час 10 минут. На маршрутах будут появляться новые станции. Всего предполагается 14 остановочных пунктов, которые согласовали с муниципалитетами. В частности, сделают остановку возле медицинского кластера, который строят по федеральной целевой программе на Фиолентовском шоссе.

В будущем городская электричка сможет ходить и на Северную сторону Севастополя, куда правительство города предлагает переместить административный центр и органы власти, чтобы разгрузить историческую часть Севастополя. А ветку, ведущую в Балаклаву, планируют продлить до бухты, где появятся яхтенная марина и туристический центр международного уровня.

- Городская электричка обеспечит комфортное и стабильное сообщение между отдаленными районами, снизит нагрузку на улично-дорожную сеть и общественный транспорт, даст импульс развитию новых туристических маршрутов, - считает Иено.

Для удобства пассажиров остановки электрички состыкуют с маршрутами автобусов и троллейбусов, чтобы была возможность пересесть на другой вид транспорта.

Кроме этого в Севастополе введут единые билеты для проезда во всех видах городского транспорта - электричках, автобусах, троллейбусах, паромах и катерах, а также предусмотрят бесплатные пересадки.