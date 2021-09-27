Крым с начала года посетили более восьми миллионов туристов

Туристический поток в Республику Крым с начала 2021 года достиг рекордного для постсоветских времен значения - восемь миллионов человек. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, поздравляя читателей своих страниц в соцсетях с отмечаемым 27 сентября Всемирным днем туризма.

Аксенов отметил, что Крым обладает богатым природным потенциалом и неисчерпаемыми перспективами развития туризма.

- Это одна из важнейших основ экономики региона, - считает глава РК. - Динамичное развитие туризма способствует модернизации десятков смежных отраслей экономики, притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению международного имиджа Крыма. Только за 2014-2020 годы в республике открыто 44 новых объекта размещения на почти 3000 номеров, а с начала этого года - шесть новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

Также за шесть последних лет инвесторы подписали с властями региона 37 инвестиционных соглашений в сфере курортов и туризма на общую сумму более 50 миллиардов рублей.

- По объему инвестиций - это более четверти всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики, - отметил глава Крыма.