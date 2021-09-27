На Кубани группа мошенников "лечила" варикоз матрасами и повязками

В Краснодаре перед судом предстанут 16 жителей в возрасте от 30 до 45 лет - они обвиняются в создании преступного сообщества и совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, с 2015 года по ноябрь 2017 года фигуранты с помощью сети медицинских клиник, расположенных в Краснодаре и Сочи, проводили фиктивную диагностику социально незащищенных категорий граждан. По итогам обследований они сообщали им о наличии варикозной болезни вен и предлагали приобрести дорогостоящие товары одной из компаний - матрасы и повязки, которые не имели никакого отношения к лечению якобы выявленного недуга.

- Всего члены преступного сообщества ввели в заблуждение более 1,6 тысячи граждан, причинив им ущерб на сумму свыше 150 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. - При этом часть из похищенных средств они легализовали через подконтрольные фирмы путем подделки платежных документов. Преступная деятельность пресекли сотрудники полиции.

Сейчас на имущество обвиняемых наложены аресты. Уголовное дело прокуратура направила в Первомайский районный суд Краснодара.