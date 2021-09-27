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27.09.2021 12:42
Рубрика: Общество

Под Новороссийском участники заплыва в море попали в нефтяное пятно

Текст: Ирина Белова

На Кубани специалисты Росприроднадзора проводят проверку, касающуюся появления следов нефтепродуктов в акватории Черного моря под Новороссийском.

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"Вчера наши специалисты зафиксировали незначительное загрязнение, взяли пробы", - сообщили "РГ" в ведомстве.

В Telegram-канале администрации Геленджика сообщается, что участники массового заплыва в Цемесской бухте рассказали, как во время соревнований они оказались испачканными "черной массой с неприятным запахом".

"Со слов самих пловцов, принять участие в заплыве их пригласил санаторий "Жемчужина моря", который находится в Кабардинке, - говорится в сообщении. - Стартовали участники с берега Цемесской бухты. В управлении по физкультуре и спорту администрации Геленджика организаторы соревнований согласование на проведение массового заплыва не получили".

По рассказам самих спортсменов, им пришлось плыть километр по грязной морской воде (территориально поселок Кабардинка относится к мунициальному образованию город Геленджик). Когда пловчихи вышли на берег, у них даже "были залеплены глаза".

"Это, конечно, страшно, - отметили они. - Представляем, насколько это опасно для птиц и животных, которые обитают в воде".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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