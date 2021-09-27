Резко выросло число дел по изъятию подозрительных богатств у чиновников

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за шесть месяцев этого года суды удовлетворили 62 иска прокуроров об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. Заявление прозвучало на совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.
Напомним, еще в 2012 году был принят закон, разрешающий забирать у чиновников подозрительные богатства: дворцы, дорогие автомобили и прочее, и прочее, что никак бы не мог иметь чиновник, если бы не путал регулярно свой карман с государственным.
Первые годы практика была единичной, а лишенцами становились в основном сотрудники невысокого ранга, покупавшие автомобили себе не по карману. Однако в последнее время все изменилось. Система стала набирать обороты, а счет изъятого пошел на десятки миллиардов. В числе попавших под расчет и рядовые судебные приставы, и сельские депутаты, и бывшие министры и губернаторы.
Как сообщил минувшей весной начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, в прошлом году судами удовлетворено 38 исков об изъятии у чиновников имущества сомнительного происхождения на общую сумму более 74 миллиардов рублей.
Иными словами, в этом году только за шесть месяцев в лишенцы записано намного больше чиновников, чем за весь прошлый (к слову, рекордный) год.
Вот свежие примеры. В Краснодарском крае прокуратура недавно добилась взыскания с бывшего депутата сельского поселения в пользу государства имущества общей стоимостью более 33 миллионов рублей.
Сначала депутат сельского совета попытался утаить свои богатства, скромно умолчав о них в декларации. А когда имущество обнаружилось, не смог пояснить, откуда у него 12 земельных участков и 10 единиц самоходной и транспортной техники.
А с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных компаний Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 32 млрд рублей. Приставы открыли исполнительное производство.