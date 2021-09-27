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27.09.2021 02:53
Рубрика: Происшествия

Резко выросло число дел по изъятию подозрительных богатств у чиновников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Свежие вести с антикоррупционного фронта: резко выросло число дел по изъятию у чиновников имущества сомнительного происхождения. То есть всего того, что государственный человек никак не мог купить на свою зарплату.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за шесть месяцев этого года суды удовлетворили 62 иска прокуроров об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. Заявление прозвучало на совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

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Напомним, еще в 2012 году был принят закон, разрешающий забирать у чиновников подозрительные богатства: дворцы, дорогие автомобили и прочее, и прочее, что никак бы не мог иметь чиновник, если бы не путал регулярно свой карман с государственным.

Первые годы практика была единичной, а лишенцами становились в основном сотрудники невысокого ранга, покупавшие автомобили себе не по карману. Однако в последнее время все изменилось. Система стала набирать обороты, а счет изъятого пошел на десятки миллиардов. В числе попавших под расчет и рядовые судебные приставы, и сельские депутаты, и бывшие министры и губернаторы.

Как сообщил минувшей весной начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, в прошлом году судами удовлетворено 38 исков об изъятии у чиновников имущества сомнительного происхождения на общую сумму более 74 миллиардов рублей.

Если чиновник никак не мог построить дворец или купить яхту на честные деньги, это у него изымут

Иными словами, в этом году только за шесть месяцев в лишенцы записано намного больше чиновников, чем за весь прошлый (к слову, рекордный) год.

Вот свежие примеры. В Краснодарском крае прокуратура недавно добилась взыскания с бывшего депутата сельского поселения в пользу государства имущества общей стоимостью более 33 миллионов рублей.

Сначала депутат сельского совета попытался утаить свои богатства, скромно умолчав о них в декларации. А когда имущество обнаружилось, не смог пояснить, откуда у него 12 земельных участков и 10 единиц самоходной и транспортной техники.

А с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и пяти иностранных компаний Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 32 млрд рублей. Приставы открыли исполнительное производство.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

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