"Сочи Парк" стал лучшим парком развлечений

АО "Сочи-Парк" - лидер двух престижных номинаций ежегодной церемонии, посвященной международному Дню туризма.

Администрация города Сочи вручила награды лучшим предприятиям санаторно-курортного и туристского комплекса накануне профессионального праздника отрасли.

По итогам летнего сезона "Сочи Парк" признан лучшим парком развлечений, а пляж отеля-замка "Богатырь" победил в номинации "Лучший пляж федеральной территории Сириус".

"Награды задают планку и стимулируют оставаться лучшими в своей сфере, - говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор АО "Сочи-Парк". - Ежегодно "Сочи Парк" посещают более одного миллиона туристов и жителей города, в отеле-замке "Богатырь" останавливаются более 60 000 гостей, и мы ответственны за организацию качественного сервиса и лучшего отдыха. Сезон-2021 прошел максимально насыщенно - мы открыли новый аттракцион, пригласили мюзикл на льду Татьяны Навки. И уже готовимся к следующему сезону, в котором сюрпризов и приятных открытий будет не меньше".