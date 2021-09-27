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26.09.2021 20:33
Рубрика: Русское оружие

Загадки варваров

В Херсонесе впервые показали находки археологов на трассе "Таврида"
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Золотые украшения, оружие, стеклянную посуду и керамику, найденные археологами на месте строительства севастопольского участка трассы "Таврида", впервые показали в Херсонесе Таврическом.
Во время раскопок археологи нашли более 20 тысяч древних предметов, среди которых 166 золотых украшений. Фото: Юлия Крымова/ РГ Во время раскопок археологи нашли более 20 тысяч древних предметов, среди которых 166 золотых украшений. Фото: Юлия Крымова/ РГ
Во время раскопок археологи нашли более 20 тысяч древних предметов, среди которых 166 золотых украшений. Фото: Юлия Крымова/ РГ

Настоящим открытием для ученых стал нетронутый черными копателями могильник Фронтовое-3 I-IV веков нашей эры. Он дал исследователям обширные сведения о варварских народах, которые населяли окрестности античного Херсонеса. Более 20 тысяч предметов, среди которых 166 золотых украшений, нашли во время раскопок сотрудники Института археологии РАН.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В могильнике Фронтовое-3 ученые исследовали более 300 могил и около 100 погребений. Уникальная сохранность вещей позволила представить культурную ситуацию того времени так, как ни на одном другом памятнике археологии.

- Могильник очень богатый и сильно милитаризованный, найдено большое количеству предметов вооружения и золота, - рассказала ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Анна Мастыкова. - Среди находок - 24 меча, 323 стеклянных сосуда, более 600 изделий из керамики, 15 тысяч бус и 2000 других различных предметов.

Датировать могильник Фронтовое-3 помогли более 40 монет, которые относятся к периоду скифских войн середины III века. Анна Мастыкова подчеркнула, что ученые достоверно не знают, какие именно народы населяли Крым в это время. В 1960-х годах их называли средними или поздними скифами, но это определение лишь условное. Науке только предстоит выяснить, кто здесь жил, на каком языке они говорили, кем себя считали. Возможно, на эту загадку прольет свет исследование ДНК найденных останков. Все находки будут переданы музею-заповеднику "Херсонес Таврический".

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